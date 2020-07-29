Сенатор Совфеда и гендиректор КРСК включены в правкомиссию по развитию Северного Кавказа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа сенатора Совета Федерации Олега Мельниченко и генерального директора Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) Андрея Харина. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа <…> следующих лиц: Мельниченко О. В - председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Харин А. Н. - генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", - говорится в документе.

В апреле Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность председателя правкомиссии вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Заместителем председателя комиссии стал первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич, ответственным секретарем правкомиссии назначен начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником ведомства было назначено Минэкономразвития РФ.