Владислав Шапша зарегистрирован кандидатом в губернаторы Калужской области

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша зарегистрирован в качестве кандидата на должность губернатора региона, выборы которого пройдут в сентябре 2020 года.

"Все юридические процедуры успешно пройдены. С сегодняшнего дня я зарегистрированный кандидат на пост губернатора Калужской области", - написал Шапша в среду в Telegram-канале.

Документы в Избирательную комиссию Калужской области подали шесть человек. Помимо Шапши, выдвинутого "Единой Россией", это - профсоюзный лидер Александр Абросимов (Коммунистическая партия социальной справедливости), секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елена Ефанова ("Партия Роста"), первый секретарь калужского обкома КПРФ Николай Яшкин и координатор обнинского отделения ЛДПР Степан Опарышев.

В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года.