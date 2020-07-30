Эксперты России и США договорились поддерживать контакты по стратегической стабильности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Эксперты трех рабочих групп России и США по стратегической стабильности, встреча которых состоялась 27-30 июля в Вене, договорились поддерживать контакты по всем вопросам. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам консультаций.

Там отметили, что эксперты провели отдельные консультации по космической безопасности, по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации. "Стороны договорились поддерживать контакты по всем этим вопросам", - указали в министерстве.

На встрече рабочей группы по космической безопасности стороны обменялись мнениями по всем интересующим аспектам. "С учетом результатов встречи условились продолжить работу с переводом заседаний рабочей группы по вопросам космической безопасности на регулярную основу", - сообщили в МИД РФ.

В рамках заседаний двух других рабочих групп, информировали в дипведомстве, эксперты обсудили соответствующие доктринальные установки сторон, провели детальный обзор их подходов к вопросам контроля над вооружениями в контексте факторов, влияющих на стратегическую стабильность, с особым акцентом на приближающееся истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также обменялись взглядами по тематике транспарентности и верификации.