Кандидат "Патриотов России" в Ростове сдал документы для участия в губернаторских выборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Гендиректор "Инновационной сервисной компании" Владимир Башкатов представил документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Ростовской области от партии "Патриоты России". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области.

"Сегодня, 30 июля, в избирательную комиссию области необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона представил Владимир Башкатов, выдвинутый Ростовским региональным отделением политической партии "Патриоты России". Листы поддержки кандидата содержат максимально необходимое количество подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области", - говорится в сообщении.

В облизбиркоме уточнили, что 31 июля завершается прием документов для регистрации кандидатов.

Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области будет представлять руководитель партийной фракции в Законодательном собрании области Евгений Бессонов. ЛДПР выдвинула координатора ростовского регионального отделения партии Петра Пятибратова. От "Социальной защиты" в выборах примет участие депутат Законодательного собрания Ростовской области Вахтанг Козаев, от "Справедливой России" - руководитель фракции этой партии в городской думе Алексей Лященко. "Единую Россию" будет представлять действующий губернатор области Василий Голубев.

Региональное Законодательное собрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в Заксобрание региона по двум округам.