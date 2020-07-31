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Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом

Доклад по этому вопросу Владимир Путин ожидает до 1 октября
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать гражданам России вместе с первым паспортом. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон.

Доклад по данному вопросу президент РФ ожидает до 1 октября.

Теги
Россия
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