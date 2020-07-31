МИД РФ: сообщения СМИ о распространении РФ фейков о коронавирусе в США безосновательны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сообщения ряда американских СМИ о якобы имевшем место распространении Москвой фейков о ситуации с коронавирусом в США циничны и безосновательны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Обратили внимание на то, что безосновательные утверждения о связи определенных сайтов (в частности названы ресурсы InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press) с главным управлением Генерального штаба ВС России делаются со ссылкой на "анонимные источники из официальных кругов" и на засекреченный доклад, то есть на информацию, подлинность которой заведомо невозможно проверить", - указали в российском дипведомстве.

Такой прием, являющийся своеобразным ноу-хау американских элит, продолжили в министерстве, стал повсеместно применяться в западной журналистской практике. "Авторы публикаций и самой концепции "российского вмешательства во все" развязывают себе руки, не подкрепляя свои доводы конкретными фактами и сколь бы то ни было существенными доказательствами", - обратили внимание в МИД.

"Заявления о том, что Россия, дескать, ведет "систематическую и целенаправленную работу по распространению фейков и, таким образом, сеет хаос", звучат особенно цинично в свете внутриполитической обстановки в США, а также в контексте набирающей обороты предвыборной гонки, - подчеркнули в дипведомстве. - Убеждены, что пресловутая "российская карта" сейчас будет разыгрываться без всякого повода".

Ранее авторитетные американские издания опубликовали материалы о том, что российская разведка якобы использует сайты на английском языке для распространения дезинформации об эпидемии коронавируса в США.