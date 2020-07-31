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Губернатор Пензенской области зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

Выборы пройдут 13 сентября

ПЕНЗА, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев зарегистрирован в пятницу кандидатом для участия в выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС из облизбиркома.

Зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин отметил, что Белозерцев представил в облизбирком 265 подписей депутатов представительных органов муниципалитетов, что соответствует требованиям регионального закона о выборах губернатора. "Рабочая группа установила, что недостоверных подписей среди представленных нет", - добавил Климухин.

Белозерцев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора Пензенской области. Документы для участия в выборах ранее представили кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Александр Васильев; председатель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина; замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от КПРФ Олег Шаляпин; депутат гордумы Пензы Петр Чугай, выдвинутый Партией пенсионеров.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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