Дегтярев: в Хабаровском крае надо наводить порядок, люди просят разобраться с мафией

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Жители Хабаровского края обращались к временно исполняющему обязанности главы региона Михаилу Дегтяреву с просьбами разобраться с местной мафией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Губерния". Также он рассказал, что в регионе надо наводить порядок "по некоторым вопросам".

"Вчера с министром строительства и ЖКХ [Владимиром] Якушевым мы прогулялись по набережной <…> до гостиницы, где он остановился, я его проводил. Вы знаете, ни одного критического замечания, выкрика, сигнала, еще чего-то, наоборот, приветливые очень люди, корректные, пожелали мне успеха на моем посту. Многие, кстати, желали разобраться с местной мафией. Что это такое, я не знаю, будем разбираться", - сказал он.

Дегтярев также отметил, что считает своим преимуществом тот факт, что он никак не связан с Хабаровским краем.

"Потому что здесь порядок по некоторым вопросам надо наводить. Кстати, [Сергей] Фургал начал кое в чем наводить порядок, но легче его наводить, когда ты неместный. Я не знаю никого, <…> я не знаю ни финансово-промышленные группы, ни организованные преступные сообщества местные, ни местных министров и чиновников", - сказал врио губернатора.

По словам Дегтярева, все решения зависят только от эффективности для региона. "То есть для меня полностью открыта палитра принимаемых решений, могу помочь, если компания приносит пользу краю, могу привести их в соответствие с нормативными какими-то документами, также и с чиновниками могу оставить, могу уволить, если неэффективный", - сказал он.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста 9 июля. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.