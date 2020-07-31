Дегтярев намерен пригласить директора ВДЦ "Океан" в правительство Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует позвать на работу в правительство региона директора всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" Андрея Базилевского, который ранее уже работал в органах исполнительной власти края. Об этом Дегтярев сообщил в эфире телеканала "Губерния".

"Базилевский Андрей, я его очень хорошо знаю, он директор "Океана", это международный центр детский. У меня по долгу службы очень хорошие отношения с "Артеком" и "Океаном" установились, у меня же дела молодежи были в прежней сфере моей деятельности и внимания. Поэтому да, Андрея я знаю, он хабаровчанин, опытный. Я планирую его пригласить [в правительство]", - сказал он.

Дегтярев также отметил, что знает о планах экс-губернатора Сергея Фургала провести такое назначение. "Я вам больше скажу, как он мне сказал, его Сергей Иванович Фургал хотел пригласить тоже в правительство, но видимо не успел, поэтому все смотрели на Базилевского, но просить его у министра просвещения Кравцова Сергея Сергеевича мог только я", - уточнил врио губернатора края.

Андрей Базилевский родился в 1967 году в поселке Чегдомын Хабаровского края. С 1993 по 1998 годы исполнял обязанности заместителя председателя комитета по делам молодежи администрации Хабаровского края, позже возглавил комитет. В июле 2007 года он был назначен министром образования Хабаровского края, с февраля 2011 года - министр образования и науки региона. В 2014 году стал заместителем председателя правительства Хабаровского края, с 2015 года - генеральный директор Всероссийского детского центра "Океан" в Приморье.