В Татарстане зарегистрировали всех кандидатов на должность президента республики

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Центризбирком Татарстана в субботу зарегистрировал четырех кандидатов на должность президента республики, они получили соответствующие удостоверения. Об этом в субботу сообщается на сайте ЦИК региона.

"Первый кандидат на должность президента Республики Татарстан - Минниханов Рустам Нургалиевич [кандидат от партии "Единая Россия"] - был зарегистрирован 24 июля. 1 августа соответствующее решение о регистрации ЦИК Республики Татарстан принял в отношении остальных кандидатов", - говорится в сообщении.

Таким образом, удостоверения кандидата на должность президента Татарстана получили Олег Коробченко (Партия роста), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Владимир Сурчилов (ЛДПР).

"Все кандидаты прошли "муниципальный фильтр", то есть, собрали в свою поддержку не менее 5% подписей муниципальных депутатов", - говорится в сообщении.

В регионе одновременно проходят четыре избирательные кампании: выборы президента Татарстана, довыборы депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления.