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Слуцкий провел переговоры с главой Меджлиса Ирана

Глава комитета Госдумы по международным делам стал первым депутатом, встретившимся с новым председателем парламента республики

ТЕГЕРАН, 1 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран и провел переговоры с председателем парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба посольства РФ в Тегеране.

"Слуцкий провел встречу с Багером Галибафом, а также с главой комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтабой Зоннуром", - говорится в сообщении.

Слуцкий стал первым представителем Госдумы, посетившим Иран после начала пандемии коронавируса. Кроме того, он стал первым депутатом, встретившимся с новым председателем иранского Меджлиса.

Теги
ИранРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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