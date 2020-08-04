Россия и Венесуэла продолжают обсуждать вопрос открытия прямого авиасообщения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Конкретных сроков запуска прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом пока нет, стороны продолжают прорабатывать вопрос. Об этом заявил ТАСС во вторник посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Вопрос прорабатывается. Сроков пока нет", - отметил дипломат.

В мае Мелик-Багдасаров подчеркивал, что вопрос установления воздушного сообщения между Москвой и Каракасом прорабатывается давно, но о конкретных параметрах и возможных датах запуска прямого рейса в условиях пандемии говорить преждевременно.

В СМИ также появлялись сообщения со ссылкой на министра туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликса Пласенсиа о том, что стороны продвинулись в решении данного вопроса.