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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Россия и Венесуэла продолжают обсуждать вопрос открытия прямого авиасообщения

Посол РФ в Венесуэле указал, что конкретных сроков пока нет

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Конкретных сроков запуска прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом пока нет, стороны продолжают прорабатывать вопрос. Об этом заявил ТАСС во вторник посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Вопрос прорабатывается. Сроков пока нет", - отметил дипломат.

В мае Мелик-Багдасаров подчеркивал, что вопрос установления воздушного сообщения между Москвой и Каракасом прорабатывается давно, но о конкретных параметрах и возможных датах запуска прямого рейса в условиях пандемии говорить преждевременно.

В СМИ также появлялись сообщения со ссылкой на министра туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликса Пласенсиа о том, что стороны продвинулись в решении данного вопроса.

Теги
ВенесуэлаРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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