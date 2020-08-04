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Кандидатов от КПРФ и ЛДПР зарегистрировали на выборы губернатора Пензенской области

Ранее облизбирком зарегистрировал в качестве кандидата действующего главу региона Ивана Белозерцева, который выдвинулся от партии "Единая Россия"

ТАСС, 4 августа. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала во вторник двух кандидатов для участия в выборах главы региона - кандидата от ЛДПР, депутата заксобрания региона Александра Васильева и замглавы Пензы, депутата пензенской гордумы от КПРФ Олега Шаляпина.

"Олегом Васильевичем Шаляпиным было представлено в избирательную комиссию 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных в 23 районах и городских округах. Рабочая группа установила, что недостоверных подписей депутатов - три, таким образом количество достоверных подписей - 262 - является достаточным для регистрации кандидата", - отметил зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

Александр Васильев представил в облизбирком 265 подписей, из которых четыре были недостоверными.

Ранее облизбирком зарегистрировал в качестве кандидата на выборы губернатора действующего главу региона Ивана Белозерцева, выдвинутого "Единой Россией". Документы еще двух выдвинутых кандидатов - Анны Очкиной ("Справедливая Россия") и Петра Чугая (Партия пенсионеров) находятся на рассмотрении.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода на работу в аппарат правительства РФ депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию".

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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