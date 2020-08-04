Глава Тюменской области внес Владимиру Путину список кандидатов на пост губернатора ХМАО

ТАСС, 4 августа. Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту Российской Федерации Владимиру Путину список кандидатур, претендующих на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО - Югры). Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тюменской области.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их, в свою очередь, предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту Российской Федерации Владимиру Путину список кандидатур, претендующих на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В списке пять кандидатур из восьми, выдвинутых региональными отделениями политических партий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в списке для избрания на должность главы Югры - губернатор ХМАО Наталья Комарова, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Марков, первый секретарь КПРФ ХМАО Алексей Савинцев, председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк и председатель думы Югры Борис Хохряков. "Глава государства отберет трех кандидатов, из которых в сентябре 2020 года (13 сентября - прим. ТАСС) окружной парламент выберет губернатора Югры", - добавил собеседник.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.