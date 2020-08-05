Зампостпреда: Россия призывает расследовать утечки докладов ООН по КНДР

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Россия призывает секретариат ООН расследовать утечки в СМИ конфиденциальных экспертных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности в отношении КНДР. Об этом написал во вторник в своем Twitter первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал появившееся ранее во вторник сообщение агентства Reuters, в котором со ссылкой на доклад экспертного комитета СБ ООН говорится о нарушении Пхеньяном санкционного режима.

"Сожалеем, что конфиденциальный доклад экспертов ООН по КНДР вновь попал в прессу, мы осуждаем такую практику, которая может иметь серьезные последствия", - отметил он.

"Призываем ООН расследовать все подобные инциденты и предотвращать их", - подчеркнул Полянский.

Со схожей позицией выступило постпредство Китая при ООН. "Китай просит секретариат ООН всерьез заняться этой проблемой и избегать утечек в будущем", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Пекин соблюдает все санкции в отношении Пхеньяна и продолжит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на закрытый доклад независимых экспертов ООН сообщило, что КНДР, по мнению ряда стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет. При этом, как отмечает Reuters, в докладе не сообщается, об утверждениях каких именно государств идет речь.

В отношении Северной Кореи действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.