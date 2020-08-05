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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Патрушев заявил, что политика США на Ближнем Востоке породила религиозное противостояние

Как следствие, после вторжения американцев в Ирак возникла запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ, указал секретарь Совбеза России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Политика США и их союзников на Ближнем Востоке привела к религиозному противостоянию, а следствием вторжения американцев в Ирак стало возникновение террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Такое мнение в опубликованном в среду интервью "Российской газете" высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Проведение США и их союзниками политики "управляемого хаоса" на Ближнем Востоке породило унижение национального и религиозного достоинства больших групп населения, межконфессиональное противостояние. Как следствие, после вторжения американцев в Ирак возникла террористическая организация ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - сказал Патрушев.

Он отметил, что сторонники ИГ руководствуются принципами религиозной нетерпимости и фанатичной войны против всех, "что очень близко по сути фашистской идеологии".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАИракРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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