Хоккеист Зарипов и певец Салават вошли в число доверенных лиц Минниханова на выборах

ТАСС, 7 августа. Центризбирком Татарстана зарегистрировал доверенных лиц действующего главы региона Рустама Минниханова на выборах президента республики, которые пройдут в сентябре. В список, в частности, вошли деятели культуры и спорта, сообщается в пятницу на сайте ЦИК республики.

"Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова. Список из 23 человек был представлен сегодня на очередном заседании Центризбиркома", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ЦИК республики, доверенными лицами, получившими право агитировать в пользу кандидата и участвовать в дебатах, стали известные врачи, спортсмены, политики, деятели науки, культуры и искусств, предприниматели.

В частности, в качестве доверенных лиц Минниханова зарегистрированы российский кардиохирург Ренат Акчурин, главный тренер волейбольного клуба "Зенит-Казань" Владимир Алекно, заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская, главврач РКИБ им. профессора А. Ф. Агафонова Марат Гатауллин, татарский исполнитель Салават Фатхутдинов, хоккеист Данис Зарипов, актриса Екатерина Скулкина.

Выборы президента Татарстана намечены на 11, 12, 13 сентября. Вместе с ними в регионе пройдут допвыборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе и дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана в Елабужском избирательном округе, а также выборы депутатов органов местного самоуправления.