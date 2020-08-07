В МИД России не исключают укрепления военного потенциала США в Норвегии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Американцы, вопреки заявлениям о сокращении пребывания морпехов в Норвегии, вероятно, наоборот, укрепляют свой военный потенциал в королевстве. Об этом говорится в ответе заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева изданию "Коммерсантъ", опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

"Несмотря на анонсированное в июле сокращение постоянного пребывания морских пехотинцев США в Норвегии, о реальном снижении американской военной активности говорить не приходится, - заявил Зайцев. - Не исключаем, что за новым "динамичным" характером их нахождения в реальности скрывается существенное увеличение численности контингента - под предлогом совместных учений с норвежцами американцы могут, наоборот, значительно укрепить свои позиции в Северной Норвегии".

Зайцев указал на то, что в последние годы в прилегающих к границе с РФ районах Норвегии ведутся системные военные приготовления, в частности там обосновывались иностранные военные контингенты, численность которых постоянно увеличивалась.

"Неубедительны оговорки о якобы ротационном присутствии этих подразделений. Увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, по сюжету которых Россия фигурирует в качестве противника, - добавил дипломат. - В откровенно антироссийском ключе формируются планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружений и модернизации военной инфраструктуры. Полагаем, что подобные действия Осло дестабилизируют ситуацию в этом регионе".

В заключении замдиректора Департамента призвал норвежскую сторону ответственно и дальновидно выстраивать политику в северных регионах страны и сократить иностранное военное присутствие, тем самым отказавшись от действий, негативно влияющих на региональную безопасность и российско-норвежские отношения.