Наблюдатели МПА СНГ заявили, что Россия и Белоруссия будут бережно хранить память о победе

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия, как и другие государства бывшего Советского Союза, вместе одержавшие победу в Великой Отечественной войне, будут вместе бережно хранить память об этом подвиге. Об этом заявил в субботу ТАСС представитель наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на президентских выборах в Белоруссии, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий во время возложения цветов к монументу Победы в центре Минска.

"Все государства, которые сейчас представлены в нашей миссии наблюдателей, раньше входили в состав Советского Союза, и всем понятно, что память о той победе, которую мы сейчас бережно стараемся сохранить, связана со всеми народами, кто воевал, кто отстаивал наше с вами будущее, - сказал он. - И конечно, каждый раз в разных государствах с наблюдательными миссиями мы обязательно возлагаем цветы к памятникам Великой Отечественной войны, чтобы поклониться тем людям, которым посвящены эти памятники, и сделать все возможное, чтобы те люди, которые приезжают из разных государств, видели, в каком бережном состоянии находятся эти монументы, особенно в Белоруссии, которая понесла огромное количество потерь. Всем известно, что каждый третий белорус погиб на этой войне".

"Возможность бывать в таких местах - это великая честь для нас, - продолжил Кобицкий. - Отдавая дань памяти, мы своими силами хотим сделать вклад в сохранение этой памяти. Межпарламентская ассамблея подготовила и приняла большое количество документов, законов, рекомендаций, связанных именно с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, о том, что недопустимо фальсифицировать ее итоги. То, что мы здесь находимся, - это один из элементов работы нашей, это наш долг, эта наша святая обязанность".

Миссия наблюдателей МПА СНГ прибыла в Минск для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся 9 августа.