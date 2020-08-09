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Путин присвоил главе Минюста Константину Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Другим указом президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета и Генпрокуратуры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции министру юстиции РФ Константину Чуйченко. Документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.

"Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации министру юстиции Российской Федерации Чуйченко Константину Анатольевичу", - говорится в указе.

Другим указом президент присвоил высшие специальные звания ряду сотрудников Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры РФ. Согласно документу, старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Андрею Гаврилову присвоено звание генерала-майора юстиции. Это же звание присвоено и старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Сергею Новикову, который, в частности, расследовал дело бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и бывшего владельца холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко.

Также классные чины государственных советников юстиции 3 класса присвоены работникам органов прокуратуры - начальнику Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Сергею Золотареву, заместителю генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину, а также сотруднику генпрокуратуры Александру Булаеву.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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