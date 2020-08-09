В Москве на выборах президента Белоруссии голосовали активнее, чем в 2015 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Активность избирателей на участке, работавшем в посольстве Белоруссии в Москве, была как минимум вдвое выше, чем на прошлых выборах президента страны. Об этом заявил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь дипломатического представительства Олег Мазуро.

"На прошлых президентских выборах проголосовало чуть больше 2 тыс. человек. Сейчас мы уже видим, что эта цифра будет как минимум в два раза выше, - сказал он. - Но понятное дело, что пропускная способность посольства просто не предполагает посещения столькими людьми".

Свое влияние оказали и санитарно-эпидемиологические требования, отметил собеседник агентства.

Кроме того, по словам Мазуро, из-за закрытия границ в связи с пандемией многие белорусы были вынуждены остаться в России. "Но тем не менее посольство сделало все, чтобы обеспечить право граждан на волеизъявление", - заключил он.

Избирательный участок в посольстве Белоруссии в Москве закрылся в 20:00, хотя не все желающие успели проголосовать.