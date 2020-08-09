Слуцкий: Россия рассчитывает на сохранение интеграционного вектора с Белоруссией

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия надеется на сохранение стратегического партнерства с Белоруссией и положительного интеграционного вектора. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ход президентских выборов в Белоруссии.

"Мы надеемся на сохранение стратегического партнерства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском", - сказал он.

Глава комитета констатировал, что, согласно данным экзитполов, победу одерживает действующий лидер страны Александр Лукашенко.