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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Слуцкий: Россия рассчитывает на сохранение интеграционного вектора с Белоруссией

Он констатировал, что, согласно данным экзитполов, победу одерживает действующий лидер страны Александр Лукашенко

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия надеется на сохранение стратегического партнерства с Белоруссией и положительного интеграционного вектора. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ход президентских выборов в Белоруссии.

"Мы надеемся на сохранение стратегического партнерства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском", - сказал он.

Глава комитета констатировал, что, согласно данным экзитполов, победу одерживает действующий лидер страны Александр Лукашенко.

Теги
БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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