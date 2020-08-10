Посольство РФ не получало официального уведомления о задержании россиян в Минске

МИНСК, 10 августа /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют обстоятельства возможного задержания россиян в ходе беспорядков в Минске, но официального уведомления в дипмиссию пока не поступало. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

"До сих пор не проступало официального уведомления о каких-либо задержаниях российских граждан. Сотрудники консульского отдела в настоящее время выясняют обстоятельства возможного задержания россиян", - сказал пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.