Лавров: Россия надеется на взаимный обмен информацией с Германией по убийству в Тиргартене

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия ответила на все запросы Германии по убийству в Тиргартене и хотела бы получить дальнейшие разъяснения от Берлина. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Все, что могли, наши соответствующие ведомства передали германским коллегам, - сказал Лавров. - Мы тоже бы хотели получить подтверждение, какое-нибудь доказательство тем заявлениям, которые Генеральная прокуратура Германии сделала, когда заявила, что к этому убийству напрямую причастно российское государство. Пока мы не услышали какого-то конкретного ответа".

В свою очередь Маас указал, что сейчас дело находится на рассмотрении компетентного суда. "Мы, правительство Германии, договорились, что дождемся решения суда, - подчеркнул он. - То, как он квалифицирует это деяние, станет для нас основанием для того, чтобы выстраивать свою реакцию. И если [причастность РФ] будет констатирована в решении суда, то, конечно же, соответствующим образом мы будем реагировать".

40-летний гражданин Грузии был убит в Тиргартене 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ Вадим К. 18 июня 2020 года ему были предъявлены обвинения. Генпрокуратура ФРГ исходит из того, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии". Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ имеет отношение к произошедшему в Берлине.