МИД РФ: Токио должен принять меры к исказившим в местных СМИ факты о Второй мировой войне

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия надеется на адекватные меры японских властей в отношении лиц, которые устроили информационную кампанию в Японии в связи с 75-летием вступления СССР в войну с японским милитаризмом. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"В адрес нашей страны звучат необоснованные обвинения в якобы вероломном нарушении советско-японского пакта о нейтралитете, агрессивных действиях Красной армии в Маньчжурии. Подобными публикациями отметились практически все ведущие японские СМИ. Создается впечатление, что кое-кто в Японии по-прежнему живет в придуманной параллельной истории, которая весьма далека от реальности", - заявили в МИД.

"Что касается нынешней вакханалии в японских СМИ, то она весьма напоминает красочно описанные писателем Джонатаном Свифтом средневековые привычки японцев принуждать приехавших к ним иностранцев "попирать распятие", а в данном случае - священную для нас историю Второй мировой войны. Стремление представить "жертвами агрессии" тех, кто был признан Токийским трибуналом военными преступниками, сродни попытке их оправдания, - подчеркнули в МИД РФ. - В цивилизованных странах, включая Россию, это преследуется как уголовно наказуемое деяние. Надеемся, что адекватные меры в отношении лиц, демонстрирующих подобное поведение, будут приняты японскими властями".

О фактах

В МИД РФ напомнили об объективных исторических фактах. Отмечено, что вступление СССР в войну на Дальнем Востоке 9 августа 1945 года состоялось в полном соответствии с международно-правовыми нормами того времени, историческими и юридическими обстоятельствами. "Советско-японский пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года был прекращен на основании заявления правительства СССР от 5 апреля 1945 года, сделанного в силу коренного изменения обстоятельств, а именно - оказания милитаристской Японией помощи нацистской Германии в борьбе против нашей страны именно в нарушение упомянутого пакта. Обоснованность данного заявления впоследствии полностью подтвердилась материалами Токийского военного трибунала 4-12 ноября 1948 года, а также соответствующими положениями Устава ООН", - указали в министерстве.

В МИД отметили, что "Советский Союз добросовестно соблюдал ялтинские соглашения союзных держав от 11 февраля 1945 года". "При этом изначально просьбы о вступлении СССР в войну против Японии были озвучены США и Великобританией еще в 1943 года в Тегеране. 8 августа 1945 года в заявлении советского правительства японской стороне особо подчеркивалось, что упомянутые просьбы союзников были продиктованы желанием "сократить сроки окончания войны, количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира", - пояснили в МИД РФ. - Именно поэтому, как было сказано, "Советское правительство присоединилось к Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года". Кстати, то, что только такой путь к миру на планете был единственно возможным, подтверждается в указе японского императора от 14 августа 1945 года и документе о консигнации им акта о капитуляции от 2 сентября 1945 года".

В МИД РФ также отметили: "Выступив против Японии - гитлеровского союзника, развязавшего агрессию в Азии и на Тихом океане, СССР осуществил освободительную миссию на Дальнем Востоке, прежде всего в оккупированных милитаристами Китае и Корее".

"Вместе с операциями на Сахалине и Курильских островах это стало долгожданным финальным аккордом Второй мировой войны, позволило перейти к мирной жизни и заложить фундамент современной системы международных отношений, в центре которой находится ООН, - подчеркнули в министерстве. - Фактическую сторону упомянутых событий иллюстрируют уникальные архивные материалы, размещенные на официальном сайте МИД России. Советуем всем с ними ознакомиться".