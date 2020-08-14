МИД РФ считает важным отказ от расширения суверенитета Израиля на Западном берегу Иордана

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия считает важным элементом договоренности Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений отказ от распространения израильского суверенитета на части территорий Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"<...> мы обратили внимание на то, что в соответствии с упомянутым трехсторонним заявлением Израиль приостановит распространение своего суверенитета на части территорий оккупированного Западного берега реки Иордан, - заявили в дипведомстве. - Считаем это важным элементом, поскольку подобные планы были ключевым препятствием на пути к возобновлению прямых палестино-израильских контактов. Их реализация привела бы к демонтажу перспектив создания жизнеспособного, целостного, территориально непрерывного палестинского государства".

В МИД подчеркнули, что в заявлении содержатся положения о том, что стороны продолжат усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, напомнив, что оно должно осуществляться на международно-правовой базе, "несмотря на наличие ряда односторонних инициатив", - указали в МИД.