Годовой доход главы Забайкалья сократился вдвое

ТАСС, 14 августа. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов за 2019 год заработал 2,54 млн рублей при заработанных 5,15 млн рублей в 2018 году. Такая информация содержится в декларации о доходах главы региона, опубликованной на сайте краевого правительства.

В собственности Осипова находятся две квартиры площадью 77,1 и 84,8 кв. м, жилой дом площадью 35,6 кв. м, земельный участок в 10 соток и индивидуальный газопровод. Он также владеет автомобилем Иж-2715. В пользовании губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м.

Супруга Осипова в 2019 году заработала 2,1 млн рублей. Ей принадлежат три земельных участка, жилой дом площадью 67,8 кв. метра и часть другого жилого дома площадью 182,8 кв. метра.

Осипов был назначен врио главы Забайкалья в октябре 2018 года после отставки Натальи Ждановой. В сентябре 2019 года он победил на выборах губернатора.