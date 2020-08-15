Предвыборная агитация в СМИ началась для кандидатов на выборах главы Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Кандидаты на выборах губернатора Ленинградской области с субботы могут вести предвыборную агитацию в средствах массовой информации (СМИ). Об этом сообщил Леноблизбирком.

"15 августа начинается новый этап избирательной кампании по выборам губернатора Ленинградской области - с этого дня закон разрешает кандидатам вести предвыборную агитацию в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

В перечень СМИ, которые будут бесплатно предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, входят 25 организаций телерадиовещания, в том числе "ЛОТ-Регион (ЛенТВ24), 32 периодических печатных издания, в том числе газета "Вести".

В Леноблизбиркоме отметили, что предвыборная агитация в любых формах прекращается за одни сутки до дня голосования (т. е. в 00:00 мск 12 сентября 2020 года). Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему (12 и 13 сентября) день запрещается.

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырех человек: Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября. Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.