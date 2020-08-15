Путин и Лукашенко отметили работу профильных ведомств по вопросу возвращения 32 россиян

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения на родину 32 задержанных в республике россиян. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Стороны условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений, "что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", добавили в пресс-службе. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

В пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что Минск передал Москве граждан России, ранее задержанных на территории республики. Позднее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне возвращены на родину в строгом соответствии с нормами международного права, и подчеркнул, что профессиональное взаимодействие органов прокуратуры двух стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры.

Белорусская сторона сообщала о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании. Следственный комитет Белоруссии проинформировал, что они обвиняются в "организации массовых беспорядков". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике.