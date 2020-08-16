Рябков: России и США нужно отфиксировать связь наступательных и оборонительных вооружений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия считает важным донести до американских коллег в ходе предстоящего раунда консультаций в Вене обязательность рассмотрения всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, и, в частности, отфиксировать взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

В Вене 17-18 августа пройдут переговоры по стратегической стабильности между Рябковым и спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Их предыдущие переговоры в столице Австрии состоялись 22 июня.

Отвечая на вопрос об основных темах предстоящего раунда консультаций с США в Вене, Рябков сказал, что для России "крайне важно донести до коллег из США обязательность рассмотрения всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность". "Мы не можем, скажем, ограничиваться только тематикой боезарядов или транспарентности. Нам нужно сфокусироваться на проблематике носителей. Нужно четко отфиксировать взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями", - отметил он.

"Нужно внятно преподнести - так, чтобы американцы это усвоили - важность отработки в ходе дальнейшего диалога на эту тему целого ряда сюжетов, касающихся прежде всего перспективных систем, создающихся в США, которые напрямую влияют на стратегическую стабильность", - добавил замглавы МИД РФ.