Мишустин прибыл в Благовещенск

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник в Благовещенск, где 18 августа проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, на совещании обсудят вопросы выполнения поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, планируется затронуть тему обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

В Благовещенске Мишустин также проведет встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.