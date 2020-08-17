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Мишустин прибыл в Благовещенск

На 18 августа запланировано заседание комиссии по развитию ДФО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник в Благовещенск, где 18 августа проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, на совещании обсудят вопросы выполнения поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, планируется затронуть тему обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

В Благовещенске Мишустин также проведет встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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