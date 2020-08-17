Кабмин предложил закрепить срок обжалования в судах решений избиркомов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно действующим нормам, обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата можно не только в суде, но и обратившись в вышестоящий избирком. Однако срок оспаривания исчисляется со дня вынесения первоначального решения. "Это приводит к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту", - отмечают разработчики в пояснительных материалах. На это также указано в постановлении Конституционного суда РФ от 24 марта 2020 года.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Кодекс административного судопроизводства РФ положением, согласно которому в случае обжалования решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума и т. д. исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

Также правительство предлагает сократить до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение нижестоящей комиссии. Рассмотреть такую жалобу, согласно законопроекту, нужно будет в течение семи дней (сейчас - 10 дней). Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.