Пискарев заявил, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США становятся ритуалом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бездоказательные обвинения России во вмешательстве в американские выборы превращаются в обязательный ритуал политики Вашингтона, считает глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Мнимое российское вмешательство, о котором так много говорят, но никто его не видел, дает американским политикам удобный повод списывать на Россию свои неудачи в предвыборной борьбе и объявлять против нас все новые санкции. Избитый прием, который, к сожалению, становится в американской политике обязательным ритуалом", - прокомментировал Пискарев журналистам во вторник заявление исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чеда Вулфа порталу Axios о том, что власти США делают все возможное для привлечения РФ к ответственности за приписываемые Вашингтоном Москве попытки вмешательства в американские выборы, но уже не знают, против кого вводить новые санкции.

По мнению депутата, доказательства российского вмешательства, если бы они существовали, "давно бы нашли и предъявили публике".

Пискарев добавил, что возглавляемая им комиссия Госдумы в свою очередь за год работы "выявила и обнародовала реальные факты вмешательства со стороны властей США в выборы в России". "Вмешивались в избирательный процесс в нашей стране и американские СМИ, финансируемые Конгрессом США, и представители посольства США в Москве. Все эти факты у нас задокументированы и подтверждены независимой экспертизой. С американской же стороны который год мы слышим лишь голословные обвинения и невнятные ссылки на спецслужбы, которые эти доказательства ищут", - подчеркнул парламентарий.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".