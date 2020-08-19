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Путин встретится с Кудриным 19 августа

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Счетная палата традиционно докладывает главе государства о своей работе, этому будет посвящена и нынешняя встреча

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет рабочую встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент продолжает работать в [резиденции] Ново-Огарево, у него [запланирована] серия внутренних мероприятий непубличного характера, рабочие встречи. Одна из них будет открытая - это его встреча с Кудриным", - сказал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, Счетная палата традиционно докладывает президенту о своей работе, этому будет посвящена и нынешняя встреча. Как отметил представитель Кремля, Счетная палата является очень важным органом, ведущим активную деятельность.

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