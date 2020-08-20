Москва приветствует возобновление работы нефтяной отрасли Ливии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает решение о возобновлении работы нефтяной отрасли Ливии. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем возобновление работы нефтяной отрасли Ливии. Оно было принято в Бенгази 16 августа командующим Халифой Хафтаром в ходе совместного заседания с участием членов правления ливийской Национальной нефтяной корпорации и руководства нефтяной корпорации Arabian Gulf", - сказала она.

Захарова добавила, что в России рассчитывают, что поступления от экспорта углеводородов будут прозрачно и справедливо распределяться между регионами страны в интересах всего ливийского народа.

Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась еще около шести месяцев назад. Прекращение производства сырья и закрытие нефтеналивных портов на востоке страны, по данным Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), принесли стране убытки в размере более $6,5 млрд.