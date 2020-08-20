МИД РФ выступает за оказание помощи жертвам терроризма без двойных стандартов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международное сотрудничество в области оказания помощи жертвам терроризма должно осуществляться без политизации и без применения двойных стандартов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выступаем за добросовестное осуществление международного сотрудничества в области оказания помощи жертвам терроризма на основе норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций, без политизации, без двойных стандартов и без скрытых повесток дня", - сказала она.

Как отметила Захарова, терроризм по-прежнему представляет угрозу международной безопасности, от которой не защищена ни одна страна. "Жертвой терроризма может стать любой человек независимо от гражданства, национальности, вероисповедания. Мы убеждены, это наша принципиальная позиция, что призыв к формированию широкого антитеррористического международного фронта с участием всех стран для нейтрализации глобальной угрозы терроризма сохраняет свою актуальность", - указала официальный представитель МИД РФ.

Россия также приветствует планы Контртеррористического управления ООН по проведению Первого Всемирного конгресса жертв терроризма в рамках Контртерористической недели ООН, подчеркнула дипломат. "Мы рассчитываем на заинтересованную и обстоятельную дискуссию в ходе этого важного форума, который, на наш взгляд, призван придать дополнительный импульс развитию многостороннего взаимодействия на этом направлении", - добавила Захарова, отметив, что мероприятие было отложено на следующий год из-за сложной эпидемической обстановки в мире.

21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. День был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 72/165 от 19 декабря 2017 года в развитие Глобальной контртеррористической стратегии, одобренной Генассамблеей 8 сентября 2006 года с целью "принять незамедлительные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях". Резолюция, в частности, призывает воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него. Впервые он отмечался в 2018 года.