Лавров и Боррель считают, что белорусы сами могут урегулировать ситуацию в своей стране

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнули в ходе телефонного разговора в четверг необходимость урегулирования ситуации в Белоруссии самими белорусами, без вмешательства извне.

"В фокусе внимания находилась ситуация в Белоруссии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость ее урегулирования самими белорусами, без вмешательства извне. Сергей Викторович Лавров обратил внимание Жозепа Борреля на действия отдельных стран - членов Евросоюза, идущие вразрез с указанным принципом, и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфронтации между властями Белоруссии и оппозицией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, стороны также обсудили перспективу сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Подтверждено отсутствие каких-либо правовых условий для инициатив США в Совете Безопасности ООН по вопросам, относящимся к выполнению СВПД, который является единым целым с одобрившей его резолюцией СБ ООН 2231 и участие в котором Вашингтон официально прекратил в 2018 года", - отметили в российском дипведомстве.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями о некоторых актуальных аспектах отношений Россия - ЕС.

Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.