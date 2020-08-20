Аксенов прокомментировал слова Зеленского о "возвращении Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Словосочетание "возвращение Крыма", которое используют украинские политики, следует внести в политический словарь как синоним выражению "мартышкин труд", считает глава республики Сергей Аксенов.

Он прокомментировал в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявление украинского президента Владимира Зеленского, который считает, что Украина сможет "вернуть Крым быстрее", если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать.

"Во-первых, ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и на Донбассе. Во-вторых, само словосочетание "возвращение Крыма", которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику. Или как синоним известного народного выражения "мартышкин труд", - написал Аксенов.

По его мнению, риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение экс-президента Петра Порошенко. "Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом", - отметил глава Крыма.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.