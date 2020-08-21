Путин 21 августа проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин продолжает работать в резиденции Ново-Огарево в режиме видеоконференций.

"Сегодня у президента запланированы внутренние встречи, будет международный телефонный разговор вечером, мы о нем сообщим. И также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня", - сказал Песков.