{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 21 августа проведет совещание с Совбезом и международный телефонный разговор

Президент продолжает работать в резиденции Ново-Огарево в режиме видеоконференций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин продолжает работать в резиденции Ново-Огарево в режиме видеоконференций.

"Сегодня у президента запланированы внутренние встречи, будет международный телефонный разговор вечером, мы о нем сообщим. И также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кризис в Белоруссии
Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии
Это может произойти, если руководство республики этого захочет, отметил пресс-секретарь президента РФ
Читать полностью