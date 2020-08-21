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Россия вступит в Международную организацию по миграции

Путин также поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России "обеспечить эффективное участие РФ в работе" этой организации с учетом национальных интересов страны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оформить членство России в Международной организации по миграции. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции", - поручил глава государства. Доклад по этому вопросу должен быть сделан президенту до 1 декабря текущего года.

Также Путин поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России "обеспечить эффективное участие РФ в работе" этой международной организации с учетом национальных интересов страны.

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