Россия вступит в Международную организацию по миграции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оформить членство России в Международной организации по миграции. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции", - поручил глава государства. Доклад по этому вопросу должен быть сделан президенту до 1 декабря текущего года.

Также Путин поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России "обеспечить эффективное участие РФ в работе" этой международной организации с учетом национальных интересов страны.