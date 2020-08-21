Рябков и посол Ирана заявили о неправомерности возвращения антииранских санкций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече в пятницу подчеркнули неправомерность попыток США восстановить санкции СБ ООН в отношении Тегерана.

"Подчеркнута неправомерность шагов США по реанимированию антииранских санкций путем задействования положений резолюции 2231 с учетом утраты Вашингтоном прав в рамках этого документа после одностороннего выхода из плана действий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также акцентировали необходимость дальнейшей координации усилий участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, чтобы обеспечить устойчивое выполнение договоренности в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней.

Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. США вышли из СВПД в 2018 году.