Президенты РФ и Финляндии обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели телефонный разговор, он состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике", - отмечается в сообщении.