В Камчатском крае стартовало досрочное голосование на выборах губернатора

ТАСС, 23 августа. Жители труднодоступных местностей Камчатского края, а также работники на находящихся в плавании судах в воскресенье досрочно начали отдавать свои голоса на выборах губернатора региона. Об этом сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"В досрочном голосовании принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах", - сообщили в избиркоме Камчатского края.

По информации избиркома, досрочное голосование пройдет на 134 избирательных участках, образованных на судах, и охватит более 100 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях в Карагинском, Пенжинском, Олюторском, Тигильском, Соболевском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Быстринском районах края. Также работа по досрочному голосованию будет организована в Елизовском районе и Петропавловск-Камчатском городском округе, где на выборах досрочно голосуют граждане, работающие на отдаленных территориях.

Члены избирательной комиссии добираются до жителей этих территорий с помощью авиационного, водного транспорта и автотранспорта высокой проходимости. На территории региона задействованы два крупных авиапредприятия, которые оказывают транспортные услуги по доставке и вывозу избирательной документации и проведению досрочного голосования.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрий Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от "Патриотов России", самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель "Партии Роста" Максим Близнюков.

Магаданская область

В этот же день досрочное голосование также началось в Магаданской области. Там выбирают депутатов региона. Воспользоваться своим избирательным правом досрочно смогут 2 тыс. человек, находящихся в труднодоступной местности: работники золотодобывающих приисков, оленеводческих бригад, метеостанций, маяков, морских судов. "Это большая организационная работа, потому что во многих случаях мы используем авиатехнику, вертолет, потому что иного способа добраться до многих точек на территории Магаданской области просто не существует", - рассказал председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимают 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов. Еще два места имеет КПРФ, по одному - ЛДПР и "Справедливая Россия". В этом году для участия в выборах депутатов регионального парламента избирком зарегистрировал 42 кандидатов. Основной день голосования назначен на 13 сентября.