Лавров считает, что пандемия коронавируса подтвердила пагубность идеологии неолиберализма

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Страны, руководствовавшиеся приоритетами неолибарализма, пострадали от коронавирусной инфекции больше тех, кто придерживался коллективных подходов. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Неолиберализм ставит во главу угла человека как приоритет над всем и вся, что, наверное, вызывает понимание. Но когда этот приоритет отстаивается независимо ни от чего остального, в том числе независимо от того, как этот сам человек относится к другим, то здесь есть умная мысль: свобода каждого человека оканчивается там, где начинается свобода другого человека, - отметил он. - Поэтому махровый индивидуализм, который проповедуют неолибералы, до добра не доведет. Кстати, те страны, которые во время пандемии коронавирусной инфекции руководствовались приоритетами неолиберализма, а не коллективных подходов к решению проблем, все-таки пострадали больше других".

В этой связи глава внешнеполитического ведомства призвал молодых людей при выборе любой профессии "видеть возможность для расцвета лучших качеств в достижении общих целей". "Любите не себя в Отечестве, а Отечество в себе", - подчеркнул Лавров.