Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает важным синхронизировать реализацию партийных и государственных проектов.

Эту тему Медведев поднял в понедельник на онлайн-встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. По мнению председателя единороссов, которое приводится на официальном сайте партии, такая синхронизация необходима, чтобы "люди чувствовали изменения, которые происходят".

В качестве примера Медведев привел два партпроекта - "Безопасные дороги" и "Городская среда". По его словам, проект "Безопасные дороги" "должен быть продолжен, чтобы привести дорожную сеть в порядок, как и "Городская среда".

Медведев обратил внимание главы Ставрополья на необходимость содержать курортные места "в хорошем состоянии". "Там по-разному все, мы с вами знаем. Просил бы вас уделять этому внимание, учитывая и государственные возможности, и партийные проекты", - отметил он.

В настоящее время "Единая Россия" реализует 15 партийных проектов. Владимиров является секретарем ставропольского регионального отделения "Единой России".