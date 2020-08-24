Нетаньяху позвонил Путину

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступает за справедливое решение палестинской проблемы и надеется, что соглашение Израиля с ОАЭ будет способствовать укреплению безопасности в ближневосточном регионе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе израильской стороны телефонного разговора российского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В пресс-службе отметили, что собеседники обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений.

"С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Лидеры рассмотрели также ситуацию в Сирии. "Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", - сообщили в Кремле.

Путин и Нетаньяху подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе в области клинических исследований и производства вакцин.

"Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры России и Израиля также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.

"Условлено об активизации контактов на различных уровнях", - сообщила также пресс-служба российского лидера.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств. В палестинском руководстве крайне жестко отреагировали на шаг Абу-Даби, назвав его предательством и разрушением арабской мирной инициативы.