Более 130 депутатов местного самоуправления выберут в Архангельской области 13 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Выборы 132 депутатов органов местного самоуправления пройдут в Архангельской области 13 сентября, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы областного избиркома.

"Всего 13 сентября пройдет 21 избирательная кампания в органы местного самоуправления, по итогам которых планируется заместить 132 мандата", - говорится в сообщении.

Основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов пройдут на территориях Вельского, Каргопольского, Лешуконского, Мезенского, Коношского, Онежского, Приморского, Плесецкого, Пинежского, Холмогорского, Шенкурского муниципальных районов и города Новодвинска.

Регистрация кандидатов завершена, документы представили 314 человек, из которых 253 кандидата выдвинуты политическими партиями и 61 кандидат подал документы в порядке самовыдвижения, избиркомы зарегистрировали 302 кандидата.

13 сентября в Архангельской области пройдут также выборы главы региона.