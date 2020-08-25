Кабмин рекомендовал исключить широкое толкование действий по отчуждению территорий России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство рекомендует доработать ко второму чтению внесенные в июле этого года в Госдуму законопроекты об ответственности за отчуждение территорий РФ и за призывы к этому с тем, чтобы исключить чрезмерно широкое применение наказаний. Об этом говорится в официальных отзывах кабмина, опубликованных в думской электронной базе.

15 июля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату законопроекты о лишении свободы на срок до 10 лет за попытки отчуждения территорий РФ, а также об административных штрафах до 300 тыс. за призывы к этому. Инициативами предусмотрено, что, если такое правонарушение совершено впервые, сначала будет наступать административная ответственность, а только при повторном случае - уголовная.

Согласно отзыву на законопроект о внесении необходимых изменений в Кодекс об административных правонарушениях, инициативой "не в полной мере учитывается редакция" нормы Конституции РФ, согласно которой Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территории или призывы к таким действиям не допускаются. В кабмине считают, что нынешняя редакция законопроекта "может привести к широкому усмотрению правоприменителя в части определения действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

В отзыве на поправки в Уголовный кодекс (УК РФ), предусматривающие санкции за отчуждение части территорий РФ или "иные действия", направленные против целостности страны, говорится, что "диспозиция предлагаемой нормы в части определения" подобных действий "нуждается в дополнительном обсуждении". В кабмине указывают на "неопределенность указанного признака, что может привести к широкому усмотрению при квалификации преступления и произвольному правоприменению".

Оба законопроекта поддерживаются правительством с учетом высказанных замечаний, поправки в УК РФ также поддержаны Верховным судом. Они были внесены в продолжение новых норм Основного закона страны, вступивших в силу с июля.