МИД РФ ожидает, что власти Турции сохранят свободный доступ в музей Карие

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что возобновление мусульманских богослужений в монастыре Хора (музее Карие) в Стамбуле не отразится на его статусе объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом во вторник сообщается в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что использование Карие будет полностью соответствовать статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а любые действия в отношении этого уникального памятника не будут препятствовать свободному доступу к нему всех желающих", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве отметили, что принципиальное значение имеет и принятие турецкой стороной должных мер для обеспечения полной сохранности как самого объекта, так и множества ценных мозаик и фресок внутреннего убранства.

Турция предоставила статус мечети монастырю Хора в Стамбуле 21 августа. Для мусульманского богослужения открыта церковь Христа Спасителя в Полях, являющаяся частью этого монастыря.

Монастырь Хора был построен в 534 году и является одним из старейших исторических памятников Стамбула, известным своими уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя - столицы Византийской империи - турками-османами в 1453 году. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей Карие в 1945 году. Государственный совет Турции решил преобразовать его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение властей 1945 года было незаконным. Данное решение до сих пор не выполнялось.