{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев назвал углеродный налог ЕС "скрытым протекционизмом под благовидным предлогом"

Замглавы Совбеза заявил, что нужно продумать меры поддержки российских компаний на случай введения в ЕС углеродного сбора

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Углеродный налог ЕС является "скрытым протекционизмом под благовидным предлогом", который помешает доступу товаров из РФ на европейский рынок. Такое мнение высказал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в среду на совещании об обеспечении долгосрочных интересов Российской Федерации в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

"По оценкам академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро. Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать, но речь идет об очень значительных выпадающих доходах", - констатировал он. "Таким образом, этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая и нашу страну. По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского Союза", - добавил Медведев.

Власти должны продумать меры поддержки российских компаний, которые могут потерять миллиарды евро в случае введения в ЕС углеродного сбора, заявил зампред Совета безопасности.

"Для российской экономики <...> это будет иметь весьма серьезные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли <...>, и из-за такого трансграничного регулирования могут значительно сократиться потребление и российской нефти, и российского угля", - сказал Медведев.

"Надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае, если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования", - подчеркнул зампред СБ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Лавров: Россия поддерживает стремление Азербайджана получить статус наблюдателя в ШОС
Как отметил российский министр иностранных дел РФ, Баку в этой организации имеет статус партнера по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя
Читать полностью