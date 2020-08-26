Медведев назвал углеродный налог ЕС "скрытым протекционизмом под благовидным предлогом"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Углеродный налог ЕС является "скрытым протекционизмом под благовидным предлогом", который помешает доступу товаров из РФ на европейский рынок. Такое мнение высказал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в среду на совещании об обеспечении долгосрочных интересов Российской Федерации в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

"По оценкам академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро. Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать, но речь идет об очень значительных выпадающих доходах", - констатировал он. "Таким образом, этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая и нашу страну. По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского Союза", - добавил Медведев.

Власти должны продумать меры поддержки российских компаний, которые могут потерять миллиарды евро в случае введения в ЕС углеродного сбора, заявил зампред Совета безопасности.

"Для российской экономики <...> это будет иметь весьма серьезные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли <...>, и из-за такого трансграничного регулирования могут значительно сократиться потребление и российской нефти, и российского угля", - сказал Медведев.

"Надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае, если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования", - подчеркнул зампред СБ.